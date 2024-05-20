Диетолог объяснил, может ли нут заменить мясо в рационе

Нут (турецкий горох) считается ценным источником витаминов и минеральных веществ. Некоторые люди рассматривают его как альтернативу мясу. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как получить от нута пользу. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По ее мнению, бобовые не могут являться заменой мясу. Белка в нуте много, но он тяжело усваивается организмом. Поэтому надо сочетать нут с источниками тех аминокислот, которые содержатся в продуктах животного происхождения, например, с мясом и курицей.

Сочетать нут с молочными продуктами не следует, продолжила она. Все из-за того, что нут содержит вещества, которые замедляют усвоение кальция. Людям, у которых имеется остеопороз, увлекаться нутом не стоит, заключила диетолог.