Гастроэнтеролог-диетолог предупредил о добавках усилителей вкуса в фастфуд

Есть некоторые продукты, отказ от которых гарантированно приведет к снижению веса, считает гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева.

© unsplash

В первую очередь, доктор рекомендует не употреблять фастфуд. В нем не только есть трансжиры и огромное количество соли и калорий, но и разные усилители вкуса — чтобы потребители покупали и съедали больше.

От газированной сладкой воды поправляются не меньше, чем от фастфуда. В 100 гр подобных напитков содержится более 10 чайных ложек сахара. Не меньше «белого убийцы» в десертах, коктейлях и готовых кашах, которые заливают кипятком.

Также диетолог предостерегла от поедания батончиков и мюсли. Производители утверждают, что такие продукты относятся к диетическим и полезным, однако это не так. Перекус зерновыми батончиками ведет к увеличению объема талии.

Ранее «Красный Север» рассказывал, какие десерты можно есть худеющим.