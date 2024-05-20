Гинеколог развеял несколько популярных мифов о менструации

Убеждения, что во время менструации нельзя заниматься спортом, а терпеть боль можно и нужно, не соответствуют действительности, заявил акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Шиповский. Эти и некоторые другие популярные мифы о женском здоровье врач развеял в комментарии «Ленте.ру».

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Шиповский рассказал, что многие женщины ошибочно думают, что правильным считается только 28-дневный цикл. По его словам, 28 дней — это действительно самая распространенная продолжительность менструального цикла, однако он может длиться от 21 до 35 дней, и это считается нормой.

«При этом многие женщины уверены, что цикл длится от последнего дня менструации до первого следующей. Однако цикл — это срок от первого дня месячных до первого дня следующих», — объяснил врач.

Также, по словам гинеколога, не соответствует действительности миф, что боль во время менструации — нормальное явление, с которым нужно смириться. Терпеть боль нельзя, так как она не только вредит психическому здоровью, разрушает нервные клетки, но и значительно снижает качество жизни, заверил врач. Женщинам с болезненными менструациями он посоветовал принимать анальгетики, но прежде чем делать это, стоит проконсультироваться с врачом, так как боль может быть признаком серьезных заболеваний.

Запрет на занятия спортом во время менструации тоже одно из древних заблуждений, которое уже давно опровергнуто наукой, продолжил Шиповский. Он объяснил: регулярная физическая нагрузка полезна всегда, однако от занятий силовыми видами спорта в эти дни на самом деле лучше отказаться.

Многие женщины во время менструации принимают горячие ванны, чтобы снять неприятную симптоматику — боли и спазмы, но, как предупредил врач, делать этого не следует.

«Горячая ванна способна спровоцировать кровотечение, поэтому в этот период лучше ограничиться теплым душем», — Евгений Шиповский, акушер-гинеколог.

Кроме того, по словам собеседника «Ленты.ру», некоторые девушки убеждены, что при неправильном использовании тампона можно лишиться девственности. Однако порвать девственную плеву не так-то просто, так как она представляет собой эластичную складку слизистой оболочки.

При этом самым большим заблуждением многих женщин врач назвал убеждение, что во время менструации нельзя забеременеть.

«Это случается, хотя и нечасто. Во время менструации гормональный фон меняется, причем порой в неожиданную сторону, поэтому даже в этот период цикла необходимо предохраняться от нежелательной беременности», — заключил гинеколог.

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