Как спасти суставы от разрушения

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова объяснила, как предотвратить развитие заболеваний суставов.

© Российская Газета

Как передает здоровое-питание.рф со ссылкой на эксперта, глюкозамин и хондроитин - два важных компонента, которые необходимы для полноценной работы суставов.

Чтобы поддержать суставы, организму также нужно получать витамин D, кальций, железо, селен.

Специалист указала на ряд важных продуктов. Многие ради похудения отказываются от жирной рыбы, жирного мяса и даже яиц. Однако именно эти при продукта нельзя себе запрещать.

Одни из лучших поставщиков строительных материалов для суставов - морские обитатели. Поэтому не рекомендуется исключать рыбу из рациона. Юлия Зотова отметила лосось, тунец, сардины. Они как раз являются источниками глюкозамина и хондроитина.

Для насыщения суставов кровью важно снабжать костно-мышечную систему железом, цинком и фосфором, уточнила эксперт Центра молекулярной диагностики, посоветовав включить в рацион говядину, телятину, куриное бедро.

Все необходимое для укрепления суставов содержится в яйцах.

Также стоит обратить внимание на сыры твердых сортов, кисломолочные продукты и молоко, желатиновые продукты и такие фрукты как апельсины, мандарины.

"И не стоит забывать про ограничение соли в питании. Ее дневная норма - не более 5 граммов", - предупредила специалист.

Проблемы с суставами помогут распознать следующие признаки: хруст, изменение формы сустава, боли при движении, отеки и покраснения, заключила Юлия Зотова.