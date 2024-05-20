Онколог назвала необходимые продукты для здоровья кишечника

По словам онколога и проктолога, нарушения в кишечнике - это наиболее распространенная жалоба от пациентов. Так, от 12% до 19% населения страдает от хронических запоров.

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«А напряженные моменты при походе в туалет бывают с каждым», — констатирует врач.

В кишечнике могут скапливаться непереваренные остатки еды, излишки воды, бактерии, продукты обмена. Итогом такого состояния являются негативные последствия для ЖКТ и нервной системы.

Существуют два простых шага для преодоления негативного развития событий:

нормализация питания;

регулярные физнагрузки.

Если эти шаги неэффективны, то необходимо направиться на прием к гастроэнтерологу.

В идеале, поход в туалет должен совершаться в одно и то же время. На этот фактор влияют качество пищи и соблюдение режима отхода ко сну.

Елена Смирнова дала ряд рекомендаций для улучшения качества жизни и здоровья кишечника:

клетчатка и 6-8 стаканов воды в рационе;

ввести в питание кефир, бифидок, несладкий йогурт, квашеную капусту;

избегать стресса;

практиковать легкие физические упражнения.

«Это не значит, что после еды нужно качать пресс. Достаточно гулять 10–15 минут несколько раз в день», — подытожила Елена Смирнова.

Внимание, материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией.

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