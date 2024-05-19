4 признака, предупреждающие о чрезмерном потреблении соли

Переизбыток соли в организме может негативно сказаться на здоровье человека. Эксперты назвали признаки, которые указывают на чрезмерное потребление этой специи.

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Переизбыток соли может спровоцировать высокое кровяное давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. По данным исследований, около 1,6 млн человек ежегодно умирают из-за слишком солёной диеты.

Вам следует серьёзно отнестись к этим четырём предупреждающим знакам:

Эксперты советуют приправлять еду более здоровыми альтернативами, например, свежей зеленью, перцем чили или лимонным соком.

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