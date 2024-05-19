Фитотерапевт рассказала, какую пользу приносят весенние цветы

Фитотерапевт и кандидат медицинских наук Елена Корсун подчеркивает, что одуванчик, часто считаемый сорняком, на самом деле обладает удивительными целебными свойствами.

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Это растение содержит множество полезных элементов, включая натрий, магний, калий, марганец, алюминий, железо, медь, кальций, а также витамины А, C, F и группы B, говорит эксперт «Вечерней Москве».

Корсун рекомендует использовать молодые цветки одуванчика для поддержания здоровья суставов и борьбы с ревматизмом. Она советует собирать цветки в настоящее время, засушить их, а затем заваривать в кипятке. Этот настой можно употреблять по одной столовой ложке утром.

Для людей, страдающих ишемической болезнью сердца, полезно жевать свежие стебли одуванчика за два часа до приема пищи. По мнению специалиста, такой метод может оказать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Для тех, кто испытывает дефицит йода, Корсун предлагает приготовление салата из листьев одуванчика, морской капусты, петрушки и вареной свеклы. Этот салат не только обогатит организм необходимыми питательными веществами, но и поможет компенсировать недостаток йода.

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