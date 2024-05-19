Врач призвал не сливать «лужицу» из упаковки с йогуртом

Хирург общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании, специалист Университета Сандерленда Каран Радж на своем YouTube-канале заявил, что люди зря выбрасывают йогурт, на поверхности которого образовалась жидкость. Вопреки распространенному мнению о том, что она может указывать на испорченность продукта, такая жидкость полезна для здоровья.

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Эта загадочная лужа полна необходимых питательных веществ: белка, витамина B12, а еще пробиотиков, кальция и множества других минералов, — утверждает доктор.

По его словам, «водичка», появляющаяся на поверхности кисломолочного продукта, называется сывороткой. Она образуется, когда молоко сгущается. В ходе этого процесса часть молока сворачивается, и появляются творог, сыр или йогурт. Оставшаяся часть и является сывороткой. Она делает консистенцию йогурта мягкой и более жидкой.

Радж посоветовал людям, которые не хотят есть водянистый продукт, выбирать греческий йогурт или скир. Также сыворотку можно использовать для приготовления домашних йогуртов.

Россиянам ранее назвали вредные перекусы для детей в школе. В их числе оказались фруктовые йогурты. Также школьникам рекомендуют не перекусывать злаковыми батончиками и покупными соками, низкокалорийными снеками и булочками.