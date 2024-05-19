Названа распространенная ошибка, которая приводит к пожелтению зубов

Неправильный процесс чистки зубов может привести к изменению их цвета. Стоматолог Ферах Хамид рассказал, как этого избежать.

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По его словам, перед чисткой зубов зубную щётку обязательно следует намочить. Этот шаг облегчит распределение зубной пасты по зубам, что сделает чистку более эффективной.

Кроме того, когда вы намочите щетину, она станет мягкой. Это означает, что чистка щадит десны и зубы, помогая избежать раздражения или повреждения. Помните: небольшое количество воды, попадающей на щётку, может существенно помочь сохранить ротовую полость в чистоте.

Между тем чистка без воды со временем может привести к пожелтению зубов. На первый взгляд сухая чистка может показаться хорошим средством для избавления от поверхностных пятен, но без воды зубная паста плохо распределяется, что приводит к тусклости зубов.