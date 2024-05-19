$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Нутрициолог перечислила вредные свойства популярного в России фрукта

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова перечислила вредные свойства популярного в России фрукта.

Нутрициолог перечислила вредные свойства популярного в России фрукта
© Unsplash

Речь идёт о дыне, употребление которой является нежелательным для людей с диабетом. Причина – высокий уровень содержания натурального сахара в продукте, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

Также фрукт способен вызвать аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда и красноты кожи. Может даже возникнуть анафилактический шок.

«Кроме того, стоит отказаться от употребления дыни и людям, у которых диагностированы недуги желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Так как сок этих плодов может ухудшить ситуацию», – резюмировала Беликова.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды пермского политехнического университета Лариса Волкова назвала дыню одним из лучших продуктов для правильной работы почек.

ЗОЖ
Лариса Волкова