Нутрициолог перечислила вредные свойства популярного в России фрукта

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова перечислила вредные свойства популярного в России фрукта.

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Речь идёт о дыне, употребление которой является нежелательным для людей с диабетом. Причина – высокий уровень содержания натурального сахара в продукте, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

Также фрукт способен вызвать аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда и красноты кожи. Может даже возникнуть анафилактический шок.

«Кроме того, стоит отказаться от употребления дыни и людям, у которых диагностированы недуги желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Так как сок этих плодов может ухудшить ситуацию», – резюмировала Беликова.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды пермского политехнического университета Лариса Волкова назвала дыню одним из лучших продуктов для правильной работы почек.