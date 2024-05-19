Гипертоникам дали совет о лучшем времени для аэробной тренировки

Ходьба, бег, танцы, езда на велосипеде — виды спорта, которые рекомендуют пациентам при гипертонии. Физиологи из Бразилии и США доказали, что активностям следует уделить вечернее время, так как они в это время более эффективны, пишет The Journal of Physiology.

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Исследование проводили учёные из Университета Сан-Паулу в Бразилии и Орегонского университета в США. Они изучали, как влияет время на эффективность аэробных нагрузок у пациентов с повышенным давлением. Результаты исследования приводит Naked Science.

Эксперимент длился 10 дней, в нём участвовали 23 пациента старше 60 лет. Все они страдали гипертонией и до исследования лечились минимум четыре месяца. Они занимались на велотренажёре по 45 минут трижды в неделю, но половина из них — утром, другая половина — вечером.

Эксперты проанализировали давление и пульс до тренировок и после. Показатели улучшились у тех, кто крутил педали вечером. «Вечерние тренировки были более эффективными по улучшению вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы и снижению артериального давления», — резюмировали авторы исследования.

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