Как не спать всю ночь и не угробить организм

Токсиколог Кутушов: чтобы выдержать ночь без сна, нужно выспаться днём. У каждого в жизни бывает необходимость бодрствовать в неположенное для этого время. Организм такое не приветствует — вы и сами это почувствуете в виде сонливости, слабости и проблем с концентрацией. Но есть лайфхаки, которые помогут пережить бессонную ночь. Ими поделился врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

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Как не спать всю ночь: 10 способов

Выспитесь днем. Всё просто: если хорошенько поспать днём, будет больше шансов выдержать ночь без сна, объяснил «Доктору Питеру» специалист. Включите свет. Организм устроен так, что ночью он не должен бодрствовать, поэтому в это время суток стандартно появляется сонливость. Важно, чтобы в комнате был яркий свет — и желательно от лампы, которая даёт белый, а не жёлтый. Двигайтесь. Как только начнёт клонить в сон, вставайте из-за стола и делайте короткую тренировку. Можно просто размяться, потянуться и попрыгать. Давайте отдыхать глазам. Все знают, что из-за долгой работы за компьютером появляется сухость в глазах. С ней спать захочется ещё сильнее. Поэтому нужно периодически делать перерывы. Пейте воду. Пересохнуть вполне может и во рту. А из-за обезвоживания мозг получает меньше крови — из-за этого тоже может потянуть в сон. Поэтому пейте всегда, когда почувствуете сухость. Выпейте кофе. Учёные выяснили, что если за сутки выпить около 4 кружек кофе (минимум 60 мг кофеина), то человек сможет быстрее и эффективнее справляться с задачами. Но не переусердствуйте с объёмом — в этом случае попытки быть бодрым и собранным обернутся против вас: как минимум не сможете сконцентрироваться. Сходите в душ. Чтобы освежиться, можно принять прохладный душ или хотя бы ополоснуть лицо и шею холодной водой. А ещё — почистить зубы. Поспите 15–20 минут. Короткий сон позволит немного отдохнуть и даст сил. Но ложиться больше чем на 20 минут не стоит. В этом случае велика вероятность, что сон перейдёт в глубокую фазу и, проснувшись, вы будете чувствовать себя ещё хуже. Помассируйте голову. Подходящие места: макушка, мочки ушей, висков и шеи. Если есть массажер для головы, доверьтесь ему. Благодаря этому клетки головы получат активный кислород и позволят освежиться. После бессонной ночи обязательно дайте организму полноценно отдохнуть.

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