Как лишний вес влияет на потребность организма в витаминах

Врач отметила, что их нехватку трудно восполнить только благодаря еде. Нередко медики назначают аптечные витамины. Чтобы понять, какая дозировка подходит, учитывают также, есть ли у человека избыточный вес. Подробнее «Радио Sputnik» рассказала эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

Витамины и лишний вес

Людям с лишним весом требуется повышенная доза некоторых витаминов, рассказала врач. А именно на 20–30% больше рекомендованной нормы.

«Например, витамин D способствует снижению веса, но одно лишь это не будет работать, если вы не будете внимательны к своему здоровью, к весу, к тому, что вы едите», — отметила Казачкова.

А все жирорастворимые витамины, например А, Е, D, накапливаются в организме, но в итоге уходят в жировую ткань.

Препараты важно принимать под наблюдением врача. Самолечение в целом опасно, даже в случае витаминов. Оно не исключает, что человек будет пить слишком большую дозировку и закончится всё гипервитаминозом.

К тому же есть риск, что всё это без толку. Дело в том, что витамины могут усваиваться как лучше, так и хуже. Это зависит от:

их формы: таблетки, капсулы, жидкость;

сочетания с другими витаминами и микроэлементами.

Недостаток витамина D летом

Летом больше всего солнца, а витамин D как раз синтезируется благодаря его лучам. Но всё не так просто, как кажется.

По словам врача-терапевта, руководителя отдела медицинской экспертизы Екатерины Терентьевой, эффективность процесса синтеза снижается из-за того, что: