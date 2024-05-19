Как правильно питаться при повышенном давлении

Специалисты рекомендуют минимизировать потребление жиров, при этом заменив животные на растительные. Также важно употреблять больше злаков, фруктов и овощей. Лучше исключить острые блюда, приправы, соленья, консервированные продукты, мучные и кондитерские изделия.

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Эксперты портала здоровое-питание.рф советуют увеличить потребление калия. Это фрукты (бананы, апельсины, мандарины), сухофрукты (изюм, курага), овощи (картофель, фасоль), морская капуста, кальмары, рыба (треска, хек), овсяная и пшеничная крупа, молоко и йогурт.

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