Названы продукты с высоким содержанием белка, которые разрушают желудок

Некоторые белковые продукты, которые многие люди едят перед тренировкой для наращивания мышц, могут привести к проблемам с желудком. Эксперт по здоровью кишечника Крис Дабберли рассказал, какие продукты могут привести к дискомфорту и вздутию живота.

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Протеиновые батончики. Это удобный для человека, но тяжёлый для желудка вариант. Такой продукт обычно содержит изолированные волокна и сахара, которые плохо перевариваются и вместо этого ферментируются в кишечнике, что приводит к вздутию живота, газам или диарее.

Спортсменам следует особенно внимательно относиться к употреблению протеиновых батончиков, чтобы избежать проблем с пищеварением во время тренировок. Я предлагаю попробовать протеиновые батончики с цельными ингредиентами и минимальным добавлением сахара, чтобы улучшить здоровье кишечника.

Добавки сывороточного протеина. Перегрузка протеиновым порошком может нарушить микробный баланс кишечника. Добавленные в некоторые протеиновые порошки сахара и ароматизаторы также могут привести к нарушению баланса сахара в крови, способствуя развитию вредных бактерий.

Протеиновые коктейли. Напиток может содержать искусственные подсластители, консерванты и кофеин. Такая комбинация может вызвать расстройство желудка.