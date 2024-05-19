Врач рассказала, кому противопоказана популярная ягода

Виноград содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара, пояснила Утюмова.

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Чрезмерное употребление винограда может способствовать набору веса. Его калорийность составляет от 60 до 78 ккал на 100 граммов, а высокий гликемический индекс может стимулировать аппетит. Кроме того, виноград часто вызывает аллергические реакции из-за высокого содержания витамина С, говорит эксперт «Газете.Ru».

Виноград стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, добавила врач.

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