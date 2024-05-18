Стоматолог Минздрава РФ рассказал, как правильно чистить зубы

При этом важно делать это правильно. Остатки пищи на зубах могут стать причиной многих заболеваний. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал стоматолог Минздрава РФ, ректор Российского университета Медицины, академик РАН Олег Янушевич.

«Многие не умеют чистить зубы. Надо врача спросить, правильно ли вы чистите зубы, и что для этого нужно. Доктор, конечно, скорректирует гигиену. Ко мне приходят пациенты, которые говорят: «Я пять раз в день чищу зубы, после каждой еды, полощу и так далее. Это хорошо?». Я говорю: «Нет, это нехорошо». Нужно уметь чистить один раз в день и очищать их на 100%, а не на двадцать, тридцать, лишь бы так, как говорится, совершил ритуал. И для этого нужно прийти к стоматологу отдельно или гигиенисту, или терапевту, или пародонтологу, который посмотрит, как хорошо вы чистите зубы, как вы очищаете средствами гигиены свои зубы. Если остался налёт, то, какие бы вы пломбы ни ставили, какие бы вы коронки ни ставили, у вас будет воспаление, у вас будут проблемы. Поэтому гигиене надо уделять очень тщательное внимание. От гигиены полости рта зависит основная профилактика практически всех стоматологических заболеваний».

Ранее стоматолог предупредил об опасности использования зубных порошков. В них содержится множество абразивных веществ, которые портят эмаль. В частности, речь идёт о стекле и песке, уточнил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян.