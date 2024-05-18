Врач назвал худший вид сладостей для здоровья

Врач назвала худший вид сладостей для здоровья
Если вы сладкоежка, то вам следует избегать одного лакомства. Так считает врач Дебора Ли.
По словам эксперта, самым худшим видом сладостей для здоровья являются желейные конфеты. Несмотря на свой небольшой размер, всего четыре конфеты содержат около 87 калорий и около 20 граммов сахара.
"Взрослым рекомендуется съедать не более 30 г сахара в день, а детям в возрасте от 7 до 10 лет — не более 24 г. Употребление слишком большого количества сахара связано с увеличением веса и ожирением, высоким кровяным давлением, болезнями сердца и печени."
Желейные конфеты почти не имеют питательной ценности. Они не содержат жиров, железа, пищевых волокон и имеют высокий гликемический индекс.
"После употребления продуктов с высоким ГИ поджелудочной железе приходится производить внезапный выброс инсулина, чтобы снизить высокий уровень глюкозы. Если вы постоянно употребляете мармеладки и стимулируете поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, со временем это создаёт риски для здоровья."