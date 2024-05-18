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Врач назвала худший вид сладостей для здоровья

Если вы сладкоежка, то вам следует избегать одного лакомства. Так считает врач Дебора Ли.

Врач назвал худший вид сладостей для здоровья
© Чемпионат.com

По словам эксперта, самым худшим видом сладостей для здоровья являются желейные конфеты. Несмотря на свой небольшой размер, всего четыре конфеты содержат около 87 калорий и около 20 граммов сахара.

"Взрослым рекомендуется съедать не более 30 г сахара в день, а детям в возрасте от 7 до 10 лет — не более 24 г. Употребление слишком большого количества сахара связано с увеличением веса и ожирением, высоким кровяным давлением, болезнями сердца и печени."

Желейные конфеты почти не имеют питательной ценности. Они не содержат жиров, железа, пищевых волокон и имеют высокий гликемический индекс.

"После употребления продуктов с высоким ГИ поджелудочной железе приходится производить внезапный выброс инсулина, чтобы снизить высокий уровень глюкозы. Если вы постоянно употребляете мармеладки и стимулируете поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, со временем это создаёт риски для здоровья."
ЗОЖ