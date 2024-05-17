Врач назвал способ, как быстро заснуть

Врач из Англии назвал способ, как быстро заснуть
Британский врач назвал способ, который поможет быстро заснуть, пишет Mirror. По словам специалиста, его метод «перетасовки» работает практически безотказно.
По словам доктора Скотта Уолтера, если человек долго лежит в кровати и не может заснуть, ему поможет следующий метод. Медик утверждает, что в таком случае может «когнитивное перетасовывание», которое представляет собой способ перестроить или реорганизовать свои мысли, словно перетасовать колоду карт.
«Просто думайте о случайных словах-объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд. Продолжайте повторять их в голове, пока не заснете», — добавило он.
По словам Уолтера, этот метод работает, потому что не нагружает мозг, а также имитирует так называемые «микросны», которые человек испытывает, когда начинает засыпать.
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