Полезные рецепты из самого солнечного весеннего растения

В середине мая мир отмечает День одуванчика. «Вечерняя Москва» расспросила экспертов, чем полезно это растение, и узнала полезные рецепты.

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Как отмечает фитотерапевт, кандидат медицинских наук Елена Корсун, несмотря на свою неприхотливость, одуванчик по праву можно назвать эликсиром жизни.

— Это растение содержит в себе множество полезных элементов: натрий, магний, калий, марганец, алюминий, железо, медь, кальций, а также витамины А, С, F и группы В.

Все сгодится

В фитотерапии используются все части одуванчика — и листья, и цветки, и корень.

Молодые желтые цветки очень благотворно действуют на суставы при ревматизме. Поэтому именно сейчас, когда одуванчик только расцветает, их можно собрать и высушить. А потом — запарить кипятком и есть по одной столовой ложке в день по утрам.

При ишемической болезни сердца полезно жевать свежие стебли одуванчика: по 5–10 штук с утра за два часа до завтрака.

Мед от всех болезней

Лечебными свойствами обладает и мед из одуванчиков. Он помогает улучшить обмен веществ, избавиться от остеохондроза и болей в суставах, а также привести в порядок печень и почки.

Для этого собираем цветки, когда они только распускаются, в экологически чистом месте (не менее чем за 2–3 км от оживленных магистралей). На литр меда идет 350 цветков вместе с зеленым основанием, но без стебельков. Тщательно промываем холодной водой цветочную массу и заливаем литром холодной воды. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим на медленном огне час. Затем перекладываем цветки на дуршлаг. А когда вся жидкость стечет, их можно выбросить. В получившийся отвар засыпаем килограмм сахара и снова варим час.

За 15 минут до окончания выжимаем туда сок одного лимона. Принимаем лакомство по чайной ложке три раза в день в течение года.

Источник йода

Если в организме недостаток йода, можно готовить такой салат: к листьям одуванчика добавить морской капусты, зелень петрушки, вареную свеклу и приправить постным маслом. Получится вкусный и мощный источник йода, который легко заменит биодобавки.

Целебный коктейль

Все растение вместе с корнем, листьями и цветами измельчаем, отжимаем сок через марлю. Для сохранности на пол-литра сока идет стакан водки. Получившуюся настойку разливают по стерильным банкам. Заготовку можно использовать для приготовления коктейля. 2/3 стакана морковного сока, 3 ст. л. сока одуванчика,1 ст. л. меда и сок черной редьки до верха стакана. Пить натощак один раз в день утром.

Из истории

Еще Авиценна (средневековый персидский ученый и врач) лечил млечным соком одуванчика сердечные и почечные отеки и сводил бельмо на глазу. В желтых цветках одуванчика содержится лютеин, необходимый для нормального функционирования глазного зрачка. При его недостатке зрение ухудшается и развиваются глазные болезни.

КСТАТИ

Чтобы частично удалить горечь, которая в одуванчике очень чувствуется, свежие листья вымачивают в соленой воде полчаса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Дьяченко, травница:

— Нежные молодые листочки одуванчика можно получать прямо у себя на дачном участке, если регулярно его скашивать. Очень хорошо добавлять эти листики в салат в качестве приправы. Пяти штук вполне достаточно, иначе будет горчить.

Растение придаст приятный пикантный вкус блюду, а также улучшит отток желчи, работу поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта в целом.

ЦИФРА

247 видов одуванчиков встречается в России. Самый распространенный вид — одуванчик лекарственный.