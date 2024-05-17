Врачи перечислили способы справляться с утренней сонливостью

Вечерние прогулки и комфортная температура в комнате помогут быстрее засыпать и легче просыпаться по утрам, заявили в беседе с «МК в Мурманске» врачи Центра общественного здоровья города. При этом медики отметили, что при сне меньше четырех часов в день эти действия не дадут положительного эффекта.

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Врачи подчеркнули, что время отдыха должно составлять не менее семи-восьми часов. Также стоит проветривать комнату перед отходом ко сну и соблюдать тишину. Медики обратили внимание, что желание утром полежать в кровати еще пять минут не поможет выспаться. Гораздо более продуктивно сразу встать и пойти умываться. Мелодия будильника должна быть энергичной. Не стоит пропускать затравки и желательно делать утреннюю зарядку, поскольку она помогает мобилизовать силы перед новым днем, добавили врачи.

Специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина ранее порекомендовала соблюдать режим дня не только в будни, но и в выходные дни, так как организм может посчитать рассинхронизацию графика как фактор стресса. Выход на улицу или зарядка также позволит взбодриться перед планами на день.