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Названы самые частые ошибки пациентов при измерении давления

Самые частые ошибки пациентов при измерении давления – неправильный подбор размера манжеты, использование неподходящего тонометра и неправильное положение при измерении. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

Названы самые частые ошибки пациентов при измерении давления
© unsplash

Во-первых, одна из самых частых ошибок – это неправильный подбор размера манжеты тонометра. В комплект большинства приборов входит лишь стандартная манжета, однако она может подойти не всем, слишком узкая манжета может привести к завышению значений, слишком свободная – к их занижению.

«Во-вторых, это использование аппарата на запястье — часто они не дают точных результатов и не рекомендованы для регулярного использования. Пациентам мы рекомендуем использовать автоматические аппараты с плечевой манжетой, а не механические устройства, которые сложны в самостоятельном использовании. В-третьих, важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору», – рассказала Блинова.

По словам Блиновой, ошибки в измерении давления могут привести к неправильному назначению препаратов от гипертонии или постановке неверного диагноза.

Подробнее о том, можно ли избавиться от гипертонии навсегда, в скольких случаях причину повышенного давления установить нельзя и почему у людей развивается устойчивая к лечению форма заболевания – в интервью Блиновой «Газете.Ru».

Ранее были выявлены новые генетические маркеры, определяющие кровяное давление.

ЗОЖ
Наталия Блинова
Минздрав РФ
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