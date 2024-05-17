Врач объяснил, зачем при лишнем весе увеличивают дозу определенных витаминов

Лишний вес влияет на потребность организма в ряде витаминов. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Стоит помнить, что, например, все жирорастворимые витамины (А, Е, D) имеют свойство накапливаться в организме. Они уходят в "жировое депо".

«Поэтому когда мы назначаем препараты людям с лишним весом, доза должна быть больше, мы прибавляем 20–30% от рекомендованной нормы», – сказала Казачкова.

Принимать витаминные препараты надо под наблюдением специалиста, продолжила врач. При самолечении возможен гипервитаминоз большой дозировки. Не следует заниматься самолечением, лучше проконсультироваться со специалистом, заключила она.