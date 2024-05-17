Тренер поделился пользой о стритлифтинге

Тренер Калагур: стритлифтинг помогает улучшить координацию и выносливость. Это силовой вид спорта, который стремительно набирает популярность в России и мире. Возник он на базе уличного воркаута. В его составе всего два упражнения — подтягивание на турнике и отжимания на брусьях, но всё с дополнительным отягощением. Рассказываем подробнее, что полезного привнесёт этот спорт в вашу жизнь.

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Что такое стритлифтинг

Уличный воркаут возник в начале 2000-х. Спортсмены начали соревноваться в силе и ловкости между собой. Позже некоторые стали добавлять дополнительный вес для упражнений. Так возник новый силовой вид спорта.

На соревнованиях по стритлифтингу атлеты соревнуются друг с другом, выполняя всего два упражнения. Выигрывает тот, кто в каждом упражнении поднимет максимальное отягощение, рассказал тренер Александр Калагур.

Польза стритлифтинга

По словам эксперта, этот вид спорта помогает:

Нарастить мышцы;

Улучшить выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему;

Развить координацию и ловкость;

Повысить уверенность в себе.

Он также уточнил, что этот спорт подойдёт абсолютно всем людям, но новичкам нужно начинать с лёгких весов.

Кстати, любые силовые тренировки помогают ещё и похудеть. О том, какие упражнения выбрать, «Секрет» рассказал в этом материале.