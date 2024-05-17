Тренер рассказал, как в какое время суток лучше всего тренироваться

Выбор времени для занятий спортом зависит от режима конкретного человека. Кто-то привык к ранним подъемам и планирует день так, чтобы утром было свободное время. В этом случае утренняя тренировка будет удобна и эффективна. А другой человек, наоборот, утром все время опаздывает, ощущает себя усталым, раздраженным и не выспавшимся. Для классических «сов» могут подойти именно вечерние занятия, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

© Газета.ru

«Главное — прислушиваться к своему организму и тренироваться тогда, когда есть время, силы и желание. Эффективность тренировок не зависит от времени суток. Одинаково полезна для организма пробежка в пять утра и в семь вечера», — объяснила она.

Однако нужно учитывать индивидуальный эффект от интенсивных тренировок.

«Так, на некоторых людей активные тренировки поздно вечером могут оказывать бодрящий эффект. Они готовы свернуть горы после занятий. Но из-за этого возможны проблемы со сном. В таком случае стоит отказаться от слишком поздних тренировок или выбрать более спокойные виды: пилатес, растяжку, йогу. Также поэкспериментируйте со временем — возможно, если завершать занятия чуть раньше, за 4 часа до сна, такого побочного эффекта уже не возникнет», — добавила тренер.

Бывает и обратная ситуация, когда после интенсивной тренировки хорошо проходит процесс засыпания. Человек затрачивает массу энергии, выплескивает накопившиеся за день эмоций и засыпает «как младенец». Значит, вечернее время для спорта — оптимальный вариант.

«Такой же принцип с утренними интенсивными нагрузками — внимательно относитесь к собственным ощущениям после занятий. Кроме того, если выполнять интенсивную тренировку сразу после пробуждения, то нельзя пропускать этап подготовки тела. Сделайте зарядку, разомните суставы и мышцы, разбудите свое тело и только после этого приступайте к интенсивной тренировке. Так можно избежать травм и неприятных ощущений», — рекомендовала она.

Кроме того, можно выбирать тип тренировок по характеру суточной активности человека. То есть «жаворонки» могут утром выполнить интенсивную программу, а вечером заняться йогой. А «совам» полезно начинать день с растяжки, а завершать активным спортом.

Ранее были названы основные правила, как безопасно похудеть к лету.