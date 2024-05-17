Гастроэнтеролог рассказал, какую воду нужно пить утром

Многие врачи рекомендуют с утра натощак выпивать стакан воды. Гастроэнтеролог Рустем Садыков считает, что такая привычка принесет пользу не всем. Врач настаивает: следует употреблять только теплую воду, но ни в коем случае не горячую или ледяную.

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Польза воды несомненна, отмечает доктор. Но, при ряде заболеваний и состояний, большой объем воды может вызвать рецидив или плохое самочувствие. Не стоит увлекаться большим количеством жидкости тем, кто страдает недугами почек, желудка, повышенным давлением. Очень аккуратно — при обнаруженных камнях в желчном пузыре. С осторожностью нужно пить воду людям, у которых есть проблемы со свертываемостью крови: резко жидкость, особенно если человек голоден, разжижает кровь.

Нельзя пить воду в спешке, лучше делать это спокойно, желательно — сидя.

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