Доцент Созыкин назвал простой способ избавления от отеков

Процесс образования отеков контролируется электролитами - натрием и калием. Если первый приводит к тому, что вода задерживается в организме, что калий, напротив, выводит лишнюю жидкость.

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Поэтому доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рекомендует следить за своим рационом, ограничив потребление продуктов, богатых натрием. Это соленая колбасы, сосиски, сыры, сухарики, консервы, соусы, чипсы и фастфуд.

Кроме того, воду в организме могут задерживать печенье, торты, пирожные, сухофрукты, поскольку они богаты углеводами.

«Углеводы запасаются в организме в виде гликогена, каждый грамм которого связывается с 3–4 граммами воды», - рассказал Созыкин «Известиям».

Что касается напитков, к отекам приводит повышенное употребление газировок, сладких соков, энергетиков, а также арбуза и дыни.

Еще один неожиданный продукт, который вызывает отеки, по словам Созыкина, творог. Он приводит к повышенной выработке инсулина, связанного с гормоном альдостероном. Он отвечает за сдерживание жидкости в организме.

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