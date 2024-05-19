Онколог назвала необходимые для кишечника продукты

Нарушения в работе кишечника - достаточно распространенная проблема сегодня. Об одной из самых частых жалоб рассказала онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Telegram-канале. Также специалист поделилась важными советами, исходя из практики работы с пациентами.

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По словам врача, порядка 12–19% населения страдают хроническими запорами.

"А напряженные моменты при походе в туалет бывают с каждым", - отметила врач.

Если из кишечника не выводится лишнее, то там копятся непереваренные остатки пищи, излишки воды, бактерии, продукты обмена.

В результате страдают как кишечник, так и нервная система. Первый - от избытка масс, вторая - от постоянных сигналов от органа.

Как себе помочь? Первым делом - наладить питание и не лишать себя физических нагрузок. Если это не помогает, следует обратиться к специалисту.

По словам врача, важно ходить в туалет в одно и тоже время. Как правило, это напрямую зависит от приема пищи и режима сна.

Что касается пищевых привычек, то есть важные составляющие - клетчатка и вода. Клетчатку рекомендуется вводить в рацион постепенно. Пейте больше жидкости, если увеличиваете клетчатку, подчеркнула врач. До 6-8 стаканов в день.

"Клетчатка это "пребиотик", который помогает полезным бактериям в кишечнике существовать в прекрасном расположении духа", - добавила специалист.

Врач особенно отметила такие продукты как кефир, бифидок, несладкий йогурт, квашеную капусту.

"Если у вас нет индивидуальной непереносимости, обязательно включите их в свой ежедневный план питания", - подчеркнула специалист.

Также для нормальной работы кишечника нужно стараться избегать стрессов или контролировать их, практиковать легкие физические упражнения. Последние улучшают перистальтику и пища быстрее двигается к пункту назначения.