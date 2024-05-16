Врач Комите раскрыла секреты продлевающего жизнь питания

Многие люди привыкли верить, что продление молодости организма зависит от питания. Американский эндокринолог Флоренс Комите в интервью изданию Business Insider рассказала, что не стоит концентрироваться на единственно верных советах.

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— Не зацикливайтесь на каких-то конкретных диетах. Средиземноморский способ питания, пожалуй, самый здоровый, — пояснила медик.

Комите добавила, что для молодости организма необходимо есть много белковой пищи. Средиземноморский тип потребления подразумевает отказ от красного мяса, однако можно есть рыбу и птицу, а также много фруктов и овощей.

Среди прочего эндокринолог сообщила о важности сбалансированного питания и соблюдения личной диеты. Медик пояснила, что все люди разные, поэтому не каждому подойдет интервальное голодание или плотные трехразовые приемы пищи, следует из материала.

Несбалансированное питание отрицательно влияет на качество жизни человека. О других факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье, рассказал телеведущий и врач общей практики Александр Мясников.

Чтобы визуально продлить молодость, человеку необходимо на регулярной основе есть продукты животного происхождения и пить кефир. Об этом рассказали диетологи Кристина Войт и Эльвира Белева.