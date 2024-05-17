Диетолог назвал технику питания, которая помогает эффективно сбросить вес

То, как вы едите, влияет на ваш вес. Как заявил диетолог Майкл Мосли, для эффективного похудения нужно есть медленно.

Употребление еды в быстром темпе не только способствует набору веса, но и увеличивает риск развития диабета. Причина заключается в том, что такая техника питания влияет на высвобождение подавляющих голод гормонов, таких как глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1). Он является естественной версией лекарств для похудения.

При более медленном приёме пищи у вашего тела будет больше времени, чтобы сообщить мозгу, что вы уже съели достаточно. Дело в том, пища попадает из желудка в тонкую кишку обычно через 30-40 минут после еды. В тонкой кишке есть рецепторы, которые чувствуют поступление пищи и выделяют GLP-1, сигнализирующий мозгу о сытости.

Таким образом, если вы едите быстро, то можете потреблять гораздо больше калорий, чем вам действительно необходимо.