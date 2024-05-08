Стоматолог Дахкильгов заявил о важности чистки зубов перед сном

В современной стоматологии одним из методов восстановления зубного ряда является установка коронки вместо поврежденного зуба. Искусственный зуб устанавливают на оставшийся от родного зуба корень.

Однако установка протеза требует соблюдения норм протезирования и тщательного ухода за полостью рта после установки.

ОТ этого зависит, сколько прослужит протез, рассказал стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», к.м.н. Юрий Калинин.

По словам специалиста, средний срок службы протеза – 20 лет. Но коронка будет выполнять свои функции, если при ее установке не нарушена герметичность и зуб под коронкой разрушается.

Также на срок службы коронки влияет материал, из которого она изготовлена, уровень гигиены полости рта, наличие сопутствующих патологий.

«Также следует понимать, что наличие коронки не исключает развитие кариеса корня зуба, пародонтального кармана, патологической стираемости», - отметил врач.

В таких случаях может наблюдаться скол коронки, ее подвижность, что потребует замены протеза на новую.

В то же время несвоевременное обращение по замене коронки грозит перегрузкой зубов при нарушении смыкания и сколах, кариесом и пародонтитом, пишет «Газета.ру».

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