Иммунолог рассказал о неожиданном способе профилактики рака

Стало известно о новом необычном способе профилактики рака. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказал руководитель британской иммунобиологической лаборатории Каэтану Рейс э Соуза.

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По его словам, витамин D может быть эффективным средством для профилактики рака. Он подчеркнул, что исследования, которые доказывают этот факт, проводились в экспериментальном испытании на мышах, но они не исключают эффективность предотвращения рака у людей с помощью этого фермента.

— Найденные нами данные стали неожиданностью — витамин D может регулировать микробиом кишечника, создавая благоприятные условия для размножения бактерий, повышающих иммунитет к раку, — заявил эксперт.

При этом нет точного понимания, почему витамин D помогает улучшить микробиом кишечника, но если ответ на этот вопрос найдут, то врачи смогут больше узнать о влиянии фермента на иммунитет.

Нейроонколог Шама Фарук, которая не участвовала в исследовании, считает результаты эксперимента с использованием витамина D перспективными. По ее словам, изучение микробиома дает основания полагать, что в скором времени появятся новые методы лечения рака, передает Fox News.

Онколог Антон Иванов в свою очередь перечислил продукты, которые помогут предотвратить развитие рака. Особенно хорошо включить в рацион брокколи, кофе и томаты.