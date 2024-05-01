Полезные привычки, которые помогут продлить жизнь

Полезные привычки способны компенсировать многие недуги.

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Специалисты Чжэцзянского и Эдинбургского университетов доказали, что люди с генетической предрасположенностью к ранней смерти из-за хронических заболеваний могут продлить жизнь с помощью полезных привычек, передает научный журнал BMJ Evidence-Based Medicine.

Исследование показало, что различные хронические недуги и заболевания увеличивают риск ранней смерти на 78%. Снизить эту опасность может соблюдение сбалансированной диеты, полный отказ от вредных привычек и регулярные физические упражнения.

Так, ЗОЖ способен продлить жизнь людям в возрасте от 40 лет с диагнозами, передающимися по наследству, минимум на пять лет.