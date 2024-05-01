Врач назвала худший гарнир для поджелудочной, мало уступающий чистому сахару

Стоит быть осторожнее с гарнирами из картофеля, особенно это касается блюд из вареного овоща. Почему, объяснила гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

По словам врача, употребление блюд из картофеля провоцирует резкое повышение уровня глюкозы в крови. Это, в свою очередь, негативно сказывается на организме в целом. В частности, при регулярном употреблении таких блюд на износ работает поджелудочная железа. Она вырабатывает дополнительный инсулин, чтобы снизить уровень сахара. Кроме того, запускается процесс накопления жиров. Неслучайно людям с высоким сахаром в крови, страдающим от диабета рекомендуется ограничить картофель в рационе.

Все сорта картофеля отличаются высоким гликемическим индексом, предупредила врач. Это коэффициент, демонстрирующий, с какой скоростью углеводы, которые есть в продукте, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу.

При этом есть нюанс: гликемический индекс может меняться в зависимости от приготовления.

"У картофельного пюре он выше, чем у запеченной с кожурой картошки или вареной в мундире", - отметила врач в интервью "Газете.Ru".

Некоторые врачи даже приравнивают картофельное пюре к чистому сахару - как раз из-за высокого гликемического индекса этих продуктов.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, как есть жареную картошку и не набирать лишний вес. Он посоветовал порезать овощ и на ночь оставить в воде.

"И на следующий день пожарить. При этом почти весь крахмал (на 80%) за ночь уходит в воду", - отметил врач.