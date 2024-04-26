Самый крутой фитнес-браслет Xiaomi почти по цене умных часов? Подумайте дважды

За развитием фитнес-браслетов Xiaomi Smart Band (ранее — Mi Band) я слежу уже давно и не могу сказать, что каждое новое поколение было лучше предыдущего, хотя прогресс всё-таки есть и не малый. Xiaomi Smart Band 8 Pro — браслет, который, судя по названию, должен быть лучшей моделью в своём классе на сегодняшний день, напряг меня количеством недоработок в системе.

Внешний вид

Лично мне очень нравится дизайн Xiaomi Smart Band 8 Pro. На мой взгляд, браслет действительно смотрится круто и современно, и даже немного «дорого».

© Ferra.ru

Стоит учесть, что в отличие от обычного Smart Band 8 (который не Pro), основной корпус здесь шире, ну и экран соответственно. При этом, с функциональной точки зрения это всё-таки именно браслет, а не смарт-часы — но об этом мы поговорим чуть ниже.

У Smart Band 8 Pro нет кнопки сбоку, как часто бывает у носимых устройств похожего формата.

© Ferra.ru

Отдельного внимания заслуживает браслет со специальным креплением. Оно не универсальное, но надёжное, при этом легко расцепляется при необходимости — просто нажимаем на узкую кнопку снизу.

© Ferra.ru

Сам браслет тоже удобный и надёжный, у меня за всё время тестирования он ни разу не расцеплялся. И браслет, и крепление чем-то напоминают Apple Watch, но на свой лад.

Экран и управление

Если у обычного Xiaomi Smart Band 8 экран имеет диагональ 1,64’’ и разрешение 490х192 пикселя, то у Pro-версии уже 1,74’’ и разрешение 480х336 пикселей. В общем, экран сделали чуть ниже, но шире.

© Ferra.ru

Пошло ли это на пользу? Скорее, нет. Браслет стал больше — да, но не информативнее. При этом физической кнопки для возврата на домашний экран реально не хватает: нет возможности моментально вернуться на главный экран с часами. Всего экранов шесть, и они листаются циклично либо слева-направо, либо справа-налево. А главная засада в том, что меню всех приложений открывается только с главного экрана — того, где часы (с циферблата).

Ещё сначала я порадовался, что в кои-то веки в смарт-браслете есть автояркость. Со многими браслетами и даже некоторыми смарт-часами приходится периодически подстраивать яркость под изменившееся освещение (например, если вышел на улицу, а там яркое солнце, или напротив — стемнело).

© Ferra.ru

В Xiaomi Smart Band 8 Pro добавили датчик освещённости, но… Честно говоря, стало только хуже. Главная проблема в том, что экран очень долго реагирует на изменившееся освещение. Скажем, вышел я на солнечную улицу, через какое-то время решил посмотреть время, поднимаю запястье — а экран тёмный и на нём ничего не видно. То есть, он активный, и показывает время, но из-за его низкой яркости разглядеть ничего нельзя. Чтобы браслет среагировал и поднял яркость нужно подождать несколько секунд — и это напрягает.

Окей, автояркость можно выключить. Но если раньше и у Xiaomi, и на браслетах от Honor, Huawei, Amazfit, Realme, яркость дисплея регулировалась буквально в пару кликов, здесь это сделать сложнее. Нужно провести пальцем слева-направо (если был активен циферблат, иначе листать свайпами придётся дольше), выбрать иконку настроек, в появившемся меню выбрать «Экран», затем «Яркость», и после — «Настроить». И вот только теперь появляется ползунок выбора яркости. Итого — 6 действий.

Для сравнения, как я меняю яркость на своих Amazfit Active: свайпаю пальцем сверху-вниз, затем справа-налево, и нажимаю иконку яркости — всё, уже можно менять яркость. Четыре действия. У некоторых фитнес-браслетов ещё на одно-два действия меньше.

Получается, и автояркость у Xiaomi Smart Band 8 Pro срабатывает плохо, и вручную яркость менять неудобно. Кстати, если у вас стоит автояркость, то чтобы регулировать яркость вручную, надо сделать на ещё одно действие больше, чем я описал — отключить настройку автояркости, и только потом её регулировать.

© Ferra.ru

При этом сам интерфейс мне очень нравится, а экран пусть и не 90 Гц, а всего 60 Гц, но довольно плавно работает. Разве что, не все иконки (как настроек так и приложений) интуитивно понятны. Например, иконка дыхательных упражнений, отслеживания уровня стресса, фокусирования, уровня насыщения кислорода в крови.

Циферблаты, кстати, можно менять — ну, как и у всех конкурентов сейчас. Вариантов много, найти подходящий не составит особого труда.

Также из плюсов — есть Always On Display. Браслет может всегда показывать время, дату, день недели и заряд аккумулятора, но в таком режиме автономность сокращается в два раза.

Функции

Несмотря на то, что Xiaomi Smart Band 8 Pro — довольно крупный гаджет по сравнению с типичными браслетами от Xiaomi, это всё-таки именно фитнес-браслет, а не смарт-часы. Здесь нет динамика и нет возможности отвечать на звонки, нет своей памяти под музыку, нельзя ставить какие-либо приложения и хоть как-то расширять функциональность.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Но это нормально, так у всех браслетов.

Уведомления работают странно. Браслет работает через приложение Mi Fitness, я выдал ему все требуемые разрешения, но браслет отображает уведомления... не каждый раз, когда они приходят в приложение.

© Ferra.ru

Скажем, из Telegram он поначалу показывал все сообщения, потом не все, а потом вообще перестал показывать. Бывает, раз в день что-то покажет — и всё. Аналогично с WhatsApp. Стабильнее всего показываются уведомления из почты Gmail, поэтому с этим фитнес-браслетом я был хорошо осведомлён о росте выручки абсолютно неинтересных мне компаний, но не раз пропускал сообщения от друзей.

Поначалу я использовал браслет со смартфоном Realme 12 Pro+, но потом перешёл на Xiaomi 14 — казалось бы, теперь «все свои», но никакой экосистемой тут и не пахнет. В том числе все настройки и разрешения по фоновому режиму и т.п. пришлось выдавать вручную, хотя даже у Realme в Realme Link это работает по умолчанию, а у Samsung/Huawei/Honor — вообще идеально. С Xiaomi 14 уведомления так и не заработали как надо, и некоторые пропускались.

Обычно, наиболее проблемные в работе с уведомлениями оказываются смартфоны Huawei (если использовать их с фитнес-браслетами других брендов), которые глушат все даже разрешённые фоновые процессы, кроме приложений от самой Huawei, но, например, смартфоны Realme и Xiaomi с глобальной прошивки так не поступают. Я без проблем использовал смарт-часы от Huawei, Amazfit, фитнес-браслет от Honor — всё было прекрасно.

© Ferra.ru

Что касается фитнес-функций, то браслет умеет считать шаги, измерять пульс, уровень кислорода в крови, отслеживать уровень стресса, качество сна, напоминать размяться если вы долго не двигались. Также есть напоминания, будильник, свой секундомер и таймер. Из всех тренировок поддерживается только бег на улице. Вполне себе «джентльменский набор», вот только стоит браслет сегодня аж 7,5 тысяч рублей. Буквально любой конкурент за эти же деньги, или даже в 2 раза дешевле, умеет то же самое, если не больше.

Автономность

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro работает до 14 дней — разумеется, с выключенным Always On Display. Это время работы стало уже «золотым стандартом» — буквально каждый носимый гаджет, который я тестировал за последние два года, работал столько же.

Но помним, что стоит включить AoD, и время работы сократится вдвое. И это тоже, как у любого из конкурентов.

Конкуренты

HONOR Choice Band

© Ferra.ru

Этот браслет предлагает примерно то же самое, кроме автояркости — этой функции у него нет. С другой стороны, у Xiaomi Smart Band 8 Pro она работает плохо, так что не аргумент. Но даже Always On Display у HONOR имеется.

Экран тут сравним по размерам, и тоже AMOLED, но на мой вкус у HONOR более вариативные циферблаты в магазине, их проще подобрать под себя. Ну и уведомления тут стабильно работают, в отличие от Xiaomi. А главное, стоит он копейки — 3,5 тысячи рублей, и это без скидок.

Samsung Galaxy Fit3

© Samsung

Если даже аналогичный как бы параллельно импортированный (но мы-то знаем, что корейцы возят гаджеты в РФ из-под полы) фитнес-браслет Samsung стоит дешевле Xiaomi (6,5 тысяч против 7 тысяч), то... не кажется ли вам, что для Xiaomi цена уже высоковата? 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей, автономность до 13 дней, водонепроницаемость, из плюсов — можно создавать свои циферблаты, используя собственную фотографию из галереи. Минусы? Чуть тяжелее, чем Smart Band 8 Pro.

Итого

Если честно, так и не понял, что означает приставка «Pro» в названии этого браслета — чем он «профессиональнее» обычного Xiaomi Band? Разве что экран побольше и есть автояркость. Но при этом автояркость работает с большой задержкой, а уведомления периодически перестают приходить (надеюсь, что эта проблема проявлялась только в моём случае, но чёт не уверен).

На мой взгляд, «профессиональность» должна в первую очередь определяться функциями, а здесь их не особо-то добавляли — количество отслеживаемых тренировок на «Pro» ну никак не тянет. И по сути, купив Xiaomi Smart Band 8 Pro вы переплачиваете за почт ничем не отличающийся от более доступных моделей фитнес-браслет, тогда как на рынке полно устройств (в том числе от Xiaomi!), работающих лучше, и стоящих дешевле.

Кстати, о конкурентах: можно добавить денег и взять Amazfit Active, которые вообще уже будут почти смарт-часами — по крайней мере, они позволяют принимать звонки (и звонить избранным контактам). Да, за счёт встроенного динамика.

Для радикальной экономии можно выбрать Xiaomi Redmi Smart Band 2, разве что там ЖК-экран (причём TN, а не IPS), зато всего две тысячи рублей.

Но лично мне оптимальным вариантом с учётом цены, качества, функций и всего такого, пока видится HONOR Choice Band — я его лично тестировал, и кроме отсутствия автояркости к нему сложно придраться.