Диетолог перечислила вредные блюда, которые не стоит есть на завтрак

Завтрак должен состоять из продуктов, которые обеспечат организм энергией на весь день. Поэтому он должен быть питательным и разнообразным, содержать необходимое количество протеинов, углеводов, клетчатки и полезных жиров.

По словам врача-эндокринолога, диетолога Оксаны Михалевой, бутерброды с колбасой, ветчиной, сыром или маслом, которые часто присутствуют на столе на завтрак, не отвечают этим критериям.

«Все это рафинированные продукты, производимые пищевой промышленностью. Они обладают высокой калорийностью, но низкой нутритивной ценностью», - объяснила врач в разговоре с «Газетой.ру».

Кроме того, такой завтрак приведет к повышению уровня сахара в крови, поспособствует набору веса, развитию дисбиоценоза кишечника, хронических запоров и других проблем с пищеварением.

Еще одно блюдо, от которого лучше отказаться, это хлопья. Михалева рассказала, что подобные «быстрые» завтраки чаще всего готовят из рафинированных злаков, масла и сахара. Также вредным считается яичница с беконом и апельсиновым соком. Несмотря на то, что такое блюдо поможет сохранить чувство сытости надолго, оно также приведет к набору лишнего веса, подытожила врач.

Ранее Михалева перечислила продукты, предупреждающие старение и укрепляющие жизненные силы организма, а также назвала несколько факторов, которые мешают сбросить лишний вес.