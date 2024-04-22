Антибиотики, пробиотики и пребиотики: все, что нужно о них знать

Итак, мы крепко уяснили, что микрофлора кишечника и иммунитет связаны напрямую, микробиота влияет даже на способность мозга мыслить. И дружно задумались о включении в свой рацион пребиотиков. Или пробиотиков? А тут врач еще прописал антибиотики от гайморита. И вообще все перепуталось. Что с чем и за чем можно и нужно пить? Спойлер: быстрого решения проблем со здоровьем кишечника не существует. Увы.

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Более того, по словам нутрициолога Елизаветы Девятковой «про- или пребиотики могут быть частью проблемы, частью решения, а могут быть совершенно неуместны в вашей ситуации». Разбираемся вместе: что такое пробиотики. Чем они отличаются от пребиотиков. И когда антибиотики могут быть полезны.

Что такое пробиотики?

Это живые организмы, большая часть которых обитает в кишечнике. Иногда их считают «дружественными» бактериями. Существует множество различных видов. По словам Елизаветы, они не являются универсальным средством для решения проблем с пищеварением. Они принимаются в виде таблеток — если их назначили — и через пищу. Это кефир, кимчи, натуральный йогурт, камбуча, квашеная капуста и так далее.

«Они могут принести пользу пищеварению и иммунитету. Ключевое слово: „могут“. Добавление пробиотика в рацион не всегда полезно. Проблема в том, что большинству людей с проблемами ЖКТ пробиотические добавки не помогают. Существует лишь небольшое количество заболеваний, при которых они полезны. Так что не принимайте их только потому, что чувствуете вздутие живота, например. Сначала обратитесь к врачу-диетологу или гастроэнтерологу», — настаивает Елизавета.

Пребиотик и пробиотик: в чем разница?

Пробиотики — это полезные бактерии, присутствующие во всем организме, в том числе и в кишечнике. А пребиотики — это пища для естественных пробиотиков. Пробиотические добавки, с другой стороны, добавляют в ваш кишечник больше штаммов бактерий. Что не всегда хорошо.

Если вы любите учиться на метафорах: представьте, что микробиом вашего кишечника — это «экосистема» внутри организма. Вообразите себе кишечник как тропический лес. Родные бактерии или пробиотики — это лягушки, которые комфортно живут в тропическом лесу годами. Пребиотики — это сверчки, которые кормят этих лягушек.

«Но если бы вы просто завезли новые пробиотики, например, новый вид белок, то, скорее всего, не увидели бы немедленной пользы для экосистемы. Потому что они не приспособлены к окружающей среде и не могут сразу же сыграть свою роль — их место уже занято нынешними пробиотиками. Так что новый вид бактерий может просто вымереть, не принеся особой пользы», — объясняет Елизавета.

Вместо этого подумайте о включении в рацион пребиотиков. По словам нутрициолога, это «самый проверенный способ поддержания разнообразного и богатого микробиома кишечника. А разнообразный и богатый микробиом кишечника — это то, что вам нужно для здоровья и иммунитета».

Тогда что такое пребиотики?

Это определенные виды клетчатки, которые обожают поедать определенные виды бактерий. Затем эти бактерии производят питательные вещества, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, «которые как раз необходимы для здоровья кишечника», — говорит Елизавета.

Пребиотики поступают в организм с растительной пищей. Подумайте: лук, чеснок, бананы, яблоки, бобы и артишоки. Они могут принести пользу вашему здоровью в долгосрочной перспективе. Пребиотики способствуют формированию здорового микробиома кишечника. По словам Елизаветы, «такой микробиом ассоциируется с более продолжительной жизнью и снижением риска хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца».

А как насчет антибиотиков?

Это совсем другая категория. Коротко: это лекарства, которые используют для уничтожения нежелательных бактерий. Быстрый урок лингвистики: «анти» означает «против», а «биотика» относится к живым организмам. Их принимают внутрь перорально (таблетки, жидкости), местно (крем, капли) или в виде инъекций.

Они могут помочь тому, у кого есть определенный вид бактериальной инфекции. Например, мочекаменная болезнь или фарингит. И их употребление может подавить разнообразие и изобилие бактерий кишечника. Если человеку необходимо принимать антибиотик в течение длительного периода времени, необходимо, чтобы он употреблял много клетчатки (пребиотиков).