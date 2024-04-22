Гастроэнтеролог предупредила об опасности заплесневелых продуктов

Плесень на продуктах плохо влияет на печень и легкие человека, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на сообщение врача-гастроэнтеролога Ольги Помойнецкой. По ее словам, плесневые грибы поражают пищу полностью, поэтому нельзя просто избавиться от зараженного участка.

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Наиболее изученные токсины плесневых грибов плохо влияют на легкие и печень. Так как эти органы отвечают за детокс в организме и именно через них проходит большое количество яда, — объяснила специалист.

Врач отметила, что афлатоксины, продукты жизнедеятельности плесневых грибов, перегружают иммунитет человека, из-за чего появляется риск бактериальных и вирусных инфекций. Также долгое употребление этих афлатоксинов может привести к онкологическому процессу в печени.

Плесневые грибы полностью заражают продукты, поэтому от них необходимо сразу избавляться, подчеркнула гастроэнтеролог. Кроме того, плесень может также распространяться и на стены, с ней тоже нужно бороться, поскольку есть вероятность заражения микроспорами, плохо влияющими на легкие и печень.

Ранее строительный эксперт Александр Анохин предупредил, что плесень чаще всего появляется под плинтусами, за шкафами и в закрытых нишах. Он подчеркнул, что условия для образования плесени возникают при плохой вентиляции, гидроизоляции и недостаточном утеплении.