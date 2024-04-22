Диетолог назвала главные правила здорового завтрака

Диетолог Полина Журавлева рассказала, как сделать завтрак здоровым и полезным. Она также напомнила, что этот прием пищи является самым важным в течение дня.

«Завтрак – это фундамент правильного питания. Именно благодаря раннему первому приему пищи мы восстанавливаем энергию и запускаем процесс метаболизма после ночного голода», – пояснила она.

По словам врача, завтрак должен быть питательным и разнообразным. Ведь это позволит контролировать чувство голода в течение дня и уменьшает число вредных перекусов.

Диетолог добавила, что в первый прием пищи следует отказаться от сахара и кофе. Они приводят к резким изменениям сахара в крови, что даст заряд бодрости лишь на короткое время. Кроме того, чувство насыщения в таком случае быстро проходит.

Перед завтраком лучше всего выпить стакан теплой воды. Это поможет активизировать желудочно-кишечный тракт, что значительно улучшит состояние утром.

При этом правильный завтрак не должен быть плотным, он должен содержать протеины, углеводы, клетчатку и полезные жиры, чтобы обеспечить организм энергией на весь день. В нем обязательно должны быть творог, яйца, различные крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды, передает «Общественная Служба Новостей».

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