Соль эпсома: чем она полезна, как правильно применять для здоровья

Ах, как приятно после тяжелого трудового дня или ударной тренировки лечь в теплую расслабляющую ванну! А если добавить в нее соль Эпсома — получится еще и улучшить здоровье сразу по нескольким параметрам. «Применять соли Эпсома начали еще в XVII веке, когда ее использовали в качестве средства от таких заболеваний, как боли в животе, растяжение мышц и проблемы с пищеварением», — рассказывает косметолог Елена Воробьева.

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Что такое соль Эпсома

Это сульфат магния — или магниевая соль серной кислоты. Ее получают путем растворения оксида магния, гидроксида магния или карбоната магния в серной кислоте или добывают в природе минералы кизерит или эпсомит. Рассказываем об основных полезных свойствах соли.

Помогает заживлять мелкие порезы и синяки

Солью Эпсома можно смачивать мелкие порезы и синяки.

«Исследование, проведенное с использованием соли Мертвого моря (она тоже богата магнием), показало улучшение барьерной функции кожи и уменьшение ее шероховатости и воспаления у участников исследования с сухой кожей», — объясняет Елена.

Уменьшает и облегчает симптомы псориаза

Псориаз — это хроническое заболевание кожи, при котором на ней появляются чешуйчатые и воспаленные участки — чаще всего на голове, коленях или локтях.

«Замачивание в ванне с солью Эпсома не более чем на 15 минут помогает удалить чешуйки кожи и смягчить дерму. Не принимайте ванну дольше этого времени — это может, наоборот, усилить воспаление», — предупреждает Елена.

Может помочь контролировать уровень сахара в крови

Исследования показывают, что настой солей Эпсома может помочь снизить риск развития диабета — хронического заболевания, которое возникает при слишком высоком уровне глюкозы в крови.

Повышает уровень магния в организме

Магний помогает выполнять множество важнейших функций организма, в том числе –

поддержка иммунитета;

поддержание нервной и мышечной функции;

укрепление костей;

регулирование сердцебиения;

улучшение сна.

Снимает боль в мышцах

«Магний, содержащийся в солях Эпсома, может действовать и как природный анальгетик. Он снижает повышенную чувствительность к боли на уровне ткани и даже клетки, поэтому солевые ванны так популярны у спортсменов, которым нужно быстро успокоить ноющие после тяжелых нагрузок мышцы», — говорит Елена.

Как принимать ванну с солью Эпсома

Наполните ванну необходимым количеством теплой воды. Насыпьте в ванну две чашки соли Эпсома. Погрузите тело или ноги в ванну на 15 минут.

«В случае синяков или ранок можно использовать местные солевые компрессы и примочки», — добавляет Елена.

Другие способы применения соли Эпсома

Соль также можно принимать перорально в виде добавки сульфата магния (капсулы или порошок) или использовать в качестве ингредиента в косметике, например, в кондиционерах для волос или кремах.