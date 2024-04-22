Покраска пасхальных яиц: эксперты рассказали, как избежать риска для здоровья
Многие люди на пасху любят красить яйца самостоятельно. Как правильно это сделать без вреда для здоровья, рассказали эксперты Федерального института оценки рисков Германии.
Перед покраской из яйца, как правило, удаляют всё содержимое, остаётся только практически неповреждённая скорлупа. Для этого яйцо сверху и снизу прокалывают иглой, а затем выдувают желток и белок.
Такой способ может быть опасен для здоровья — при подобном контакте в организм могут попасть опасные патогены, такие как сальмонелла или кампилобактер. Для выдувания содержимого эксперты советуют использовать соломинку. Более того, яйца рекомендуется мыть тёплой водой с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Это удалит всю грязь и микробы со скорлупы.
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