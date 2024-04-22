Покраска пасхальных яиц: эксперты рассказали, как избежать риска для здоровья

Многие люди на пасху любят красить яйца самостоятельно. Как правильно это сделать без вреда для здоровья, рассказали эксперты Федерального института оценки рисков Германии.

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Перед покраской из яйца, как правило, удаляют всё содержимое, остаётся только практически неповреждённая скорлупа. Для этого яйцо сверху и снизу прокалывают иглой, а затем выдувают желток и белок.

Такой способ может быть опасен для здоровья — при подобном контакте в организм могут попасть опасные патогены, такие как сальмонелла или кампилобактер. Для выдувания содержимого эксперты советуют использовать соломинку. Более того, яйца рекомендуется мыть тёплой водой с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Это удалит всю грязь и микробы со скорлупы.