Раскрыто, как можно увеличить шансы на зачатие у женщины

Существуют определённые медицинские проблемы, влияющие на возможность забеременеть. Особенно это касается тех женщин, которые безуспешно пытаются зачать ребёнка уже более года.

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Среди медицинских проблем, которые препятствуют женской фертильности, выделяют проблемы с овуляцией или регулярными менструациями, повреждение или закупорка фаллопиевых труб, болезни матки или шейки матки, эндометриоз, ранняя менопауза (до 40 лет), старение, спайки в области таза или матки или полосы рубцовой ткани, которые связывают органы вместе.

Врачи клиники Майо дали несколько советов тем, кто пытается забеременеть. Этим женщинам нужно поддерживать здоровый вес (он улучшит овуляцию), защищаться от хламидиоза и гонореи, работать в дневное время, отказаться от курения, ограничить потребление кофеина до менее 200 мг в день, заниматься спортом (но не слишком много), избегать токсинов (пестициды, растворители для химической чистки, свинец).