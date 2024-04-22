Диетолог рассказала, можно ли набрать вес из-за протеинового порошка

Включение протеинового порошка в рацион — надёжный способ получения белка. Тами Бест, зарегистрированный диетолог из Top Nutrition Coaching, объяснила, как этот порошок влияет на фигуру.

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Тем, кто хочет нарастить мышечную массу, держать под контролем вес или вести здоровый образ жизни, протеиновый порошок действительно поможет. Он станет отличным дополнением к рациону и сделает перекусы более питательными. Также белок помогает быстрее насытиться, предотвращает нездоровую тягу к еде или переедание.

Однако при покупке протеинового порошка нужно внимательно изучать его состав. Лучшим выбором станет порошок с меньшим количеством ингредиентов. Если в таком порошке много добавленного сахара, искусственных подсластителей, то он плохо скажется на здоровье кишечника, на регуляции уровня сахара в крови, может способствовать увеличению веса.

Употребление белка в начале дня может повысить эффективность борьбы с ожирением. Добавляйте протеиновый порошок в овсянку, смузи или йогурт.

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