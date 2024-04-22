Диетолог рассказала, можно ли набрать вес из-за протеинового порошка
Включение протеинового порошка в рацион — надёжный способ получения белка. Тами Бест, зарегистрированный диетолог из Top Nutrition Coaching, объяснила, как этот порошок влияет на фигуру.
Тем, кто хочет нарастить мышечную массу, держать под контролем вес или вести здоровый образ жизни, протеиновый порошок действительно поможет. Он станет отличным дополнением к рациону и сделает перекусы более питательными. Также белок помогает быстрее насытиться, предотвращает нездоровую тягу к еде или переедание.
Однако при покупке протеинового порошка нужно внимательно изучать его состав. Лучшим выбором станет порошок с меньшим количеством ингредиентов. Если в таком порошке много добавленного сахара, искусственных подсластителей, то он плохо скажется на здоровье кишечника, на регуляции уровня сахара в крови, может способствовать увеличению веса.
Употребление белка в начале дня может повысить эффективность борьбы с ожирением. Добавляйте протеиновый порошок в овсянку, смузи или йогурт.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.