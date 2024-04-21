Как улучшить сексуальную жизнь в старости

Новое исследование ученых из Университета Британской Колумбии, опубликованное в журнале Journal of Sexual Medicine (JSM), показало, что поддержание здорового образа жизни может улучшить сексуальное удовлетворение среди мужчин и женщин трудоспособного возраста в течение девятилетнего периода.

Авторы проанализировали данные лонгитюдного исследования здоровья и социальной поддержки (HeSSup), в котором основное внимание уделялось взаимосвязи между здоровым поведением и сексуальной удовлетворенностью. Всего они проанализировали данные более 10 тыс. человек, которые прошли опрос два раза в 2003 и 2012 году.

Исследование выявило, что люди, которые вели здоровый образ жизни, сообщили о большей удовлетворенности сексуальной жизнью спустя девять лет после первого опроса. Здоровый образ жизни включат четыре показателя: регулярные физические упражнения, соблюдение диеты, низкий уровень употребления алкоголя и отказ от курения.

Те, кто практиковал все вышеперечисленное, оценили свое сесксуальное удовлетворение на 0,2 балла выше остальных. Однако авторы отмечают, что выводы основаны на данных, полученных от самих участников, а они могут быть предвзятыми.

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