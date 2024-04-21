В России стали реже покупать сигареты

Минздрав опубликовал статистику продажи сигарет и папирос в России за 2023 год. Об этом пишет «Интерфакс».

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В 2022 году на душу населения приходилось 1,46 тысяч сигарет в год, в 2023 году — уже тысяча. При этом в докладе Минздрава отмечается, что доля людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась с 7,2 на 100 тысяч человек до 9,1.

Ранее в Минздраве рассказали о снижении потребления алкоголя в период с 2018 по 2023 год с 9,4 литра этанола на душу до 8,4 литра.