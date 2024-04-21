Не менее 150 минут аэробики в неделю, подсчет калорий и низкоуглеводные диеты — лучшие способы быстрого похудения. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог клиники DocMed Мария Елесина.

«Силовые упражнения, которые направлены на рост мышц, в долгосрочной перспективе эффективнее для похудения: мышцы будут потреблять больше калорий, то есть будет выше скорость метаболизма. Но для относительно быстрого эффекта жиросжигания рекомендуются аэробные нагрузки: йога, скандинавская ходьба, ходьба на эллипсе, плавание, пилатес, калланетика. Главное — регулярность, нужно не менее 150 минут активности в неделю», — рассказала врач.

Исследования показывают, что в краткосрочной перспективе (около трех месяцев) нет разницы, худеет ли человек за счет ограничения калорий, тренировок или их сочетания. Однако комбинация изменений диеты и физических упражнений даст лучший результат, главное — чтобы они приносили удовольствие, подчеркнула эндокринолог.

«Для быстрого похудения наиболее эффективна диета с низким содержанием углеводов в сравнении с диетой с низким или высоким содержанием жиров, а также средиземноморской диетой. Но эксперименты показывают, что для устойчивого похудения лучше выбрать средиземноморскую диету — «золотой стандарт» здорового образа жизни. Также можно использовать подсчет калорий, но не слишком долго, чтобы избежать невроза», — объяснила Елесина.

Также врач предостерегла от интервального голодания. Его преимущества в сравнении с другими диетами не доказаны. Эффект снижения массы тела при этом типе питания объясняется простым ограничением суточного калоража. Одна из основных опасностей интервального голодания – увеличение риска развития желчекаменной болезни из-за застоя желчи на фоне длительных перерывов между приемами пищи.

«Не стоит гнаться за быстрым похудением: это опасно для здоровья и может привести к тому, что килограммы вернутся в двойном размере. Оптимальным считается снижение веса на 5–10% от исходного за три-шесть месяцев. Например, если исходный вес 100 кг, то за полгода человек может похудеть на 10 кг. Соответственно, за один месяц величина потери веса составит около 0,8-1,6 кг», — заключила эндокринолог.

Ранее врач назвала усилитель вкуса, который помогает есть больше овощей и меньше соли.