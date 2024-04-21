Эндокринолог Павлова: Употребление фастфуда и выпечки ухудшает память
Проблемы с памятью невозможно будет устранить, если злоупотреблять в молодости вредной едой. Об этом рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Последствия употребления «мусорной» еды нельзя устранить, если в постоянный рацион будут включены жирные, сладкие и мучные продукты.
Ученые проводили эксперимент над молодыми крысами, который показал, что вредная еда снижает уровень ацетилхолина. Это нейромедиатор, который применяется при обучении, концентрации внимания и возбуждении. Компонент помогает кодировать информацию.
Грызуны, которые ели жирную и сладкую пищу, не получали сигналы от ацетилхолина и плохо запоминали события. Даже после возвращения к правильной пище проблема с памятью у крыс не решилась. Эксперты объясняют это тем, что юность — важный период в развитии мозга.
Так, механизмы памяти могут быть нарушены из-за регулярного употребления фастфуда и выпечки, говорится в Telegram-канале врача.
Сыр является белковым продуктом, но его польза для организма зависит от сорта. Врач эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как скрытое содержание соли в продуктах влияет на здоровье.