Употребление фастфуда и выпечки ухудшает память

Проблемы с памятью невозможно будет устранить, если злоупотреблять в молодости вредной едой. Об этом рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Последствия употребления «мусорной» еды нельзя устранить, если в постоянный рацион будут включены жирные, сладкие и мучные продукты.

Ученые проводили эксперимент над молодыми крысами, который показал, что вредная еда снижает уровень ацетилхолина. Это нейромедиатор, который применяется при обучении, концентрации внимания и возбуждении. Компонент помогает кодировать информацию.

Грызуны, которые ели жирную и сладкую пищу, не получали сигналы от ацетилхолина и плохо запоминали события. Даже после возвращения к правильной пище проблема с памятью у крыс не решилась. Эксперты объясняют это тем, что юность — важный период в развитии мозга.

Так, механизмы памяти могут быть нарушены из-за регулярного употребления фастфуда и выпечки, говорится в Telegram-канале врача.

Сыр является белковым продуктом, но его польза для организма зависит от сорта. Врач эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как скрытое содержание соли в продуктах влияет на здоровье.