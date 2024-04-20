Березовый сок против Альцгеймера: кому еще полезен дар природы

Березовый сок — это натуральный напиток, который добывается из березы. Собирать его начинают с первой оттепелью, когда дерево активно притягивать воду из почвы. Он имеет сладковатый вкус и содержит много полезных веществ. Однако есть и те, кто думает, что в этом природном напитке нет никакой пользы.

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Миф появился в СССР, когда этот сладкий нектар был крайне популярен и продавался в трехлитровых банках буквально за копейки. Позже выяснилось, что натуральный напиток сильно разбавляли водой, добавляя в него сахар и лимонную кислоту. Ну, какая может быть польза? Эксперт экомаркета Ирина Воронцова рассказала WomanНit, какими на самом деле ценными свойствами обладает березовый сок и для чего его используют.

Какая польза в березовом соке

Этот напиток известен своими полезными свойствами давно, собирать его начали еще на Руси. А в советское время его продавали в магазинах и кафе, включали в сезонный рацион.

Ирина: «И это неслучайно: березовый сок является натуральным источником витаминов, особенно В6, а также микроэлементов (калий, магний, кальций, железо) и антиоксидантов. Поэтому употребление сока помогает в укреплении иммунитета, повышении уровня энергии и восстановлении после физических нагрузок или болезни».

Кроме того, полезные свойства сока снижают риски возникновения некоторых заболеваний: сердечно-сосудистой и нервной систем, диабета 2-го типа, болезнь Альцгеймера. Магний благотворно влияет на кровеносную систему и помогает оставаться костям плотными, предупреждая остеопороз.

Кому нельзя употреблять

Благодаря своим общеукрепляющим свойствам, сок можно пить практически всем, в том числе детям. Исключением являются только аллергики с реакцией на березовую пыльцу или сам сок.

«Также людям, страдающим диабетом, следует употреблять этот сок с осторожностью, так как он достаточно сладкий — содержит до 2% сахара», — предупреждает наш эксперт.

Не только пить

Березовый сок можно употреблять не только как напиток. Его часто рекомендуют как средство для мытья волос, т. к. он способствует их укреплению.

Ирина: «Некоторые производители косметики включают в свои линейки шампуни с березовым соком. Также косметологи советуют умываться им, ведь напиток хорошо справляется с мелкими ранками и шелушением».

Как правильно собрать

Самое главное — правильно выбрать дерево. Береза должна быть здоровой и иметь достаточный диаметр ствола. У молодых деревьев сок не собирают, чтобы они не погибли. Для сбора сока понадобится нож, которым нужно сделать на березе небольшой надрез вдоль ствола, обычно в нижней части дерева. Стекающий сок собирают в специальные емкости, например, банки или контейнеры. Не стоит собирать с одного дерева больше 1–2 литров жидкости.

Можно ли консервировать?

Больше всего полезных компонентов содержится в свежем соке, однако его можно подвергнуть и обработке, например, кипячению или фильтрации, для увеличения срока хранения. А чтобы сохранить целебный напиток на более длительное время, его можно законсервировать. Например, в России и Канаде распространен такой способ консервации, как варка сиропа.

«Для этого березовый сок выпаривают, а получившийся сироп затем используют как добавку к блюдам. Без пастеризации березовый сок начинает очень быстро бродить. Поэтому еще одним методом консервации является изготовление березового кваса», — рассказала Ирина Воронцова.

Этот способ был разработан в 1968 году в Институте пиво-безалкогольной промышленности. В сок добавляли молочнокислые бактерии, дрожжи, сахар и подвергали сбраживанию. Сейчас березовый квас можно сделать самостоятельно. Также наш эксперт рекомендует делать из напитка «березовый лед» — заморозить сок в кубики, а затем применять для умывания.