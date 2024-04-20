Что будет, если не есть жиры: пять негативных последствий для здоровья

Вокруг жиров ходит столько негативных слухов, что многие попросту боятся их есть. Например, чаще всего вредная еда ассоциируется именно с жирной, хотя опасность липидов многократно опровергали ученые. Тем не менее, страх жиров довольно распространен, однако совсем исключать их из рациона тоже нельзя. К каким негативным последствиям это может привести, WomanHit рассказала нутрициолог, эксперт по нутригенетике, натуропат Ксения Глинкина (Черная).

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«Белок считают главным нутриентом ― он является строительным материалом для всего тела. Однако о жирах в этом смысле незаслуженно забыли, а ведь они берут на себя структурную функцию наравне с протеинами, не говоря о множестве других задач», — рассказывает наш эксперт.

Так что же происходит, когда в рационе недостаточно жиров?

Дисбиоз и воспаление

Организм человека очень умный и при любых изменениях стремится к адаптации.

«Обычно у него это получается, однако часть утерянных функций со временем могут сыграть не на пользу. Так, при отсутствии или сокращении жиров пострадает желчеотделение, поскольку желчь в первую очередь отделяется при употреблении жирной пищи. Более того, сама желчь состоит из жирных кислот, которые влияют на ее структуру», — отмечает Ксения.

Желчь также является главной «санирующей» жидкостью, которая регулирует условно-патогенную флору в кишечнике. При ее недостатке развивается дисбиоз ― чрезмерно размножаются микроорганизмы, появляется вздутие и дискомфорт в животе. Таким образом нарушается микрофлора и слизистая кишечника, это, в свою очередь, приводит к воспалительным процессам, снижению иммунитета и дефициту макро- и микроэлементов.

Нет строительного материала для клеток

Если жиры не поступают в организм с пищей, то постепенно ему перестает хватать липидной составляющей, чтобы строить здоровые клетки. В итоге появляется ряд проблем:

― Кожа становится сухой.

― Мозг на 60% состоит из жиров, поэтому при их недостаточном потреблении страдают когнитивные способности: память, внимание и другие.

― Сосуды становятся более уязвимыми. Легко повреждаются, чаще возникает воспаление, и быстрее может развиться атеросклероз.

Дефициты витаминов

Часть из них является жирорастворимыми ― А, Д, Е и К. Соответственно, без жиров они не поступают и не усваиваются.

Ксения: «К чему это приводит? Ухудшается зрение, состояние волос и кожи ― последняя становится сухой, тусклой, часто появляются высыпания. Снижаются защитные ресурсы организма, уровень энергии, повышается риск серьезных заболеваний, таких как онкология и остеопороз».

Проблемы с репродуктивной системой

Все половые гормоны синтезируются из молекул холестерина, то есть животного жира. Соответственно, его недостаточноt потребление скажется на репродуктивной функции.

«Поскольку нарушен синтез гормонов, у женщин часто возникают такие проблемы, как аменорея, ПМС, нарушения цикла», — отмечает наш эксперт.

Набор веса

Жиры еще и главный источник долгой энергии. Они поддерживают активность организма несколько часов, позволяя не чувствовать голод. Поэтому при их отсутствии после еды быстро возникает желание снова поесть, в результате мы начинаем постоянно перекусывать углеводами.

Нутрициолог: «Учитывая, что голод наступает довольно быстро и резко, человек обычно не думает о качестве еды и выбирает нечто сладкое, вкусное, вредное, что моментально утолит голод. Однако, к сожалению, ненадолго. Уже через час организм потребует нового перекуса».

Результат ― лишний вес и дальнейшие нарушения здоровья. При этом, просто начав употреблять жиры, быстро восстановить организм уже не получится, ведь ему понадобится время, чтобы заново приспособиться к их перевариванию.