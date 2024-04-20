Врач оценил вред гаджетов для глаз

По данным статистики, каждый четвертый человек на Земле страдает от близорукости. В наше время мы также сталкиваемся с синдромом компьютерного зрения, а с возрастом у многих развивается дальнозоркость. Многие люди убеждены, что мы портим глаза, используя смартфоны и работая за ноутбуком, читая мелкий текст при плохом освещении. Но можно ли укрепить зрение с помощью специальных упражнений, черники, моркови и пищевых добавок?

Вопросам о том, что действительно полезно для глаз, а что вредно, поможет ответить врач-офтальмолог Анастасия Уткина. Информация предоставлена в газете "КП".

Первое заблуждение заключается в том, что электронные устройства вредят зрению. На самом деле при современных технологиях излучение от гаджетов не вредит глазам. Однако длительная работа за экранами может вызвать зрительное утомление и сухость глаз.

Второе заблуждение - чтение мелкого шрифта вредно. Работа с мелкими деталями на близком расстоянии может привести к временному дискомфорту и усталости глаз, но не к серьезным проблемам. Просто нужно делать перерывы и отдыхать.

Третье заблуждение - нельзя читать в темноте, а светодиодные лампы опасны. Чтение в темноте может вызвать напряжение, но не повредит глазам. Кроме того, светодиодные лампы безопасны и не ухудшают зрение.

Что касается зависимости от очков, врач утверждает, что правильно подобранные очки не вызывают зависимости и не ускоряют ухудшение зрения.

Также стоит отметить, что чайные пакетики не помогают глазам. Неопределенный состав чая может вызвать аллергическую реакцию. Эффективнее использовать теплые компрессы для снятия усталости и дискомфорта.